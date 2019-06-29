فنان شهير يصدم جمهوره بصورة له من داخل المستشفى

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متابعات-علا خطاب

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أصيب الفنان الكبير محمد التاجي، بوعكة صحية، دخل على أثرها أحد مستشفيات منطقة مصر الجديدة، لإجراء الفحوصات اللازمة.

ونشر التاجي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، صورة له على سرير المرض، وفي ذراعه "كانيولا" أثناء حصوله على المحاليل، معلقًا "الجمل برك.. قدر الله وما شاء فعل".

يُذكر أن الفنان محمد التاجي شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "فوق السحاب"، وكضيف شرف في مسلسلات "الشارع اللي ورانا"، "خفة يد"، والجزء الثاني من "الأب الروحي".



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