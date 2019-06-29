» 4 دول عربية تشترك في فيلم كوميدي

29 يونيو 2019 - 12:59 م

أوشك القائمون على الفيلم العربي "بعد الخميس"، علي الانتهاء من تصويره والانتقال إلى العمليات الفنية والمونتاج ليصبح جاهزاً للعرض قريباً، ليكون بذلك أول فيلم كوميدي مصري – سعودي – إماراتي – لبناني يخرج إلى النور".

وقال الفنان طلعت زكريا أحد المشاركين بالفيلم: "سعيد بمشاركتي في هذا الفيلم، لضمّه عددًا من الجنسيات العربية، وأغلب الممثلين أعرفهم من خلال أدوارهم، لكن الالتقاء بهم تحت مظلة واحدة، بحد ذاته يشعرني بالفرح".

ومن جانبه، قال الفنان الإماراتي علي التميمي، الذي يلعب في الفيلم دور "الشيخ عواد"، وهو شيخ القبيلة: "أجسّد في العمل شخصية شيخ القبيلة والد عنود، وأستقبل سلطان وناصر بعد هروبهما فأعلّمهما العادات والتقاليد البدوية، وأدرّبهما على حياة الصحراء ورعي الإبل وغير ذلك".

ويعد الفيلم، من إنتاج شركة "العنود" للإنتاج الفني للمنتج أمير الأشمل، وإخراج المخرج السعودي حيدر سمير الناصر، ويشارك فيه فنانون من أربع جنسيات عربية، حيث أعرب الفنان المصري طلعت زكريا عن فخره بالمشاركة في هذا الفيلم.