"مثلوا بجثته قبل قتله".. رواية مبكية لزوجة شهيد

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إيمان هاني

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الداخلية

الحدث اليوم

مذبحة كرداسة

الشهيد عامر عبدالمقصود

روت أرملة الشهيد عامر عبد المقصود، نائب مأمور كرداسة، تفاصيل جديدة عن استشهاد زوجها قائلة: "إن الكل سيظل متذكر زوجها الشهيد البطل، الشهيد راح لربنا صايم بعد فترة عذاب".

وأضافت أرملة الشهيد، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم" أنه تم التمثيل بجثة الشهيد وهو حي، لأنه ينتمي لوزارة الداخلية.

وأكدت أن زوجها نموذج مشرف لوزارة الداخلية، وابن وزارة الداخلية مصنع الرجال، معقبة: "الشهداء أبطال شرفاء ضحوا بحياتهم من أجل مصر وتراب مصر الغالية"، مؤكدة أن مذبحة كرداسة هي مذبحة القرن.


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