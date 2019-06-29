التفاضل والتكامل تعيد "الدموع" لطلاب الثانوية العامة

29 يونيو 2019 - 12:03 م

عاد طلاب الثانوية العامة للبكاء من جديد بسبب صعوبة مادة التفاضل والتكامل، والتي انتهى الطلاب من حلها منذ قيل.

وشهدت العديد من محافظات الجمهورية الكثير من حالات الغضب والاستياء من الامتحان، وعلى رأسهم إدارة العجوزة حيث اشتكى الطلاب من صعوبة الامتحان، مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن الامتحان جاءت فيه بعض الأسئلة صعبة وغامضة، وأصعب من فرعي الديناميكا والاستاتيكا.

في الوقت الذي شهدت فيه محافظة الدقهلية، إصابة طالبة بهبوط حاد في الدورة الدموية، خلال أدائها للامتحان.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، إن مستشفى السنبلاوين العام استقبل الطالبة ن.م من لجنة مدرسة الثانوية بنات، مصابة بانهيار عصبي وهبوط بالدورة الدموية، وتم عمل الإسعافات الأولية وعرضها على طبيب المخ والأعصاب، وما زالت بالاستقبال تحت العلاج والملاحظه والحالة مستقرة.





يذكر أن عدد الطلاب بالمحافظة 43632 طالبًا وطالبة منهم 14642 طالبًا بالشعبة الأدبية، و20088 طالبًا علمي علوم، و8470 طالبا علمي رياضة، و465 خدمات، يمتحنوا أمام 114 لجنة منهم 2 خاصة بسجن المنصورة ولجنة المتفوقين بجمصة .



