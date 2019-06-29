التفاضل والتكامل تعيد "الدموع" لطلاب الثانوية العامة

عمرو محمد
عاد طلاب الثانوية العامة للبكاء من جديد بسبب صعوبة مادة التفاضل والتكامل، والتي انتهى الطلاب من حلها منذ قيل.
وشهدت العديد من محافظات الجمهورية الكثير من حالات الغضب والاستياء من الامتحان، وعلى رأسهم إدارة العجوزة حيث اشتكى الطلاب من صعوبة الامتحان، مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن الامتحان جاءت فيه بعض الأسئلة صعبة وغامضة، وأصعب من فرعي الديناميكا والاستاتيكا.
في الوقت الذي شهدت فيه محافظة الدقهلية، إصابة طالبة بهبوط حاد في الدورة الدموية، خلال أدائها للامتحان.
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