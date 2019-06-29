نوح : نجحنا في أول اختبار لمواجهة قنوات الإخوان

29 يونيو 2019 - 11:49 ص

قال المحامي والحقوقي مختار نوح إن الجيش المصري نجح في تدمير عربات المسلحين والمتطرفين في سيناء بمن فيها وانفجرت فيهم قنابلهم وشهيدنا دمر منتحريهم قبل استشهاده.

وأضاف على حسابه في فيسبوك أن رجال الشرطة تعرف تكتيك الحرب فهي قد تترك لهم كمينا ليحطموه ويصوروه ويهللون له ويرسلون إلي أسيادهم ليثبتوا أنهم خير العبيد وأرخصه ثم تكون المفاجأة بإحاطة القوات المصرية بهم من كل جانب ثم تتصيدهم الطائرات كالذباب.

وأوضح نوح أنه : هنا يأتي دورنا كجنود متفهمين واثقين من جيشهم وشرطتهم أن ننشر بين الناس حقيقة مؤداها أن عدونا تم تسليحه بأقوي العتاد ولكنهم لم يتمكنوا من صناعة عقول لهم تفهم فن القتال، وأمامهم ساعات معدودة.

وطالب بنشر هذه الحقيقة وحطموهم معنويا واقهروا الجزيرة والشرق ومكملين وغيرهم ليعلموا أن ما أنفقوه لم يثمر إلا وبالا عليهم.

وتابع قائلا : ندعو الله أن ننجح أمام الله في اختبارنا الأول، منوها أننا حزب قوي ، حيث أعلنا ذلك في الكلمة السابقة ووافقتم وأعلنتم إعجابكم بالفكرة والآن نخوض معا أول تجربة فجيشنا يقاتل في سيناء وقد كنا نتوقع ذلك طبعا وقلنا انه عقب كل نجاح لمصر تكون معركة شديدة البأس.

وأشار إلى أنه قد جاء دور الحزب الجديد الذي اتفقنا علي قيامه وتعاهدنا أن يمتلك ناصية الفيس بوك والإعلام جميعا وأن نثق بأن معركتنا الحالية، ستكون فاصلة وستؤدي إلي انتهاء 90?من الإرهابيين صدقوني فستشاهدون الجثث السوداء الظالمة بأنفسكم وستشاهدون الأحياء منهم ان شاء الله مقيدين بأصفاد الخزي والعار كما شاهدتم هشام عشماوي بأنفسكم وشاهد هو نفسه وهو ذليل في قفص حديدي.

يذكر أن نوح كان قد دعا إلى تدشين ما سماه بـ "الحزب الجديد"، الذي لا يحتاج إلى مؤسسين، لأنه قد تكون بالفعل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال نوح على حسابه في "فيس بوك": إن حزبنا تأسس فعلا على "فيس بوك".. وقد تجمع المؤسسون، وتكون فعلا وظهر إلى النور وهو لا يحتاج إلى تقديم أوراقه إلى لجنة الأحزاب.

وأضاف أن هدف الحزب كما قرأته هو الدفاع عن مصر، والوقوف بقوة ضد المخربين والإرهاب، يرد على كل من ينحرف بفكره أو بقوله ردًا يلزمه بالتصحيح أو الاعتذار وإلا تستمر طلقات أعضاء الحزب في مواجهة المنحرف عن طريق الوطن الصحيح.

وتابع: هو حزب حقيقي.. واعذروني إذا ما قلت إنه يقود الإعلام والصحافة، بل الحقيقة إنه هو الإعلام وهو الصحافة، لافتًا إلى أننا قد أصبحنا جميعًا يعرف بعضنا بعضًا دون بطاقة عضوية فالوقوف في صف مصر هو العضوية الصحيحة.

وأشار نوح في حديثه عن الحزب الفيسبوكي إلى أنه حزب لا تخدعه الشعارات مهما كان بريقها، حيث أصبح الإرهاب يخشاه.. ولا يقدر علي مواجهته.