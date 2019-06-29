5 مواقف محرجة للرؤساء في قمة العشرين

رصدت عدسات المصورين بعض المواقف المحرجة لرؤساء العالم في قمة العشرين، والتي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية، على مدار يومي 28 و29 يونيو الجاري.

الرئيس الياباني ومصافحة "ترامب"

وخلال القمة، وجد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، نفسه في موقع محرج، يوم السبت، حينما كان يهم بمصافحة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين، في أوساكا، ليبقى آبي مادّا يده لثوان دون أن ينتبه له.

وجاء فى الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى على نطاق واسع، لحظة محرجة لرئيس وزراء اليابان بعد أن مد يده لمصافحة الرئيس الأمريكى، إلا أن الأخير لم يره، وهو ما جعله فى موقف محرج لثوان معدودة.

ترامب يدير ظهره لـ"أردوغان"

كما تعرض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لموقف محرج خلال مشاركته في قمة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.

وتداول ناشطون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يظهر فيه أردوغان وهو يحاول الحديث مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء التقاط الصور الجماعة للقادة المشاركين في القمة.

وظهر ترامب في الفيديو وهو يدير وجهه لأردوغان ويتحدث مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كلما حاول الرئيس التركي جذب طرف الحديث معه.

لقطة طريفة لماكرون

كما رصدت كاميرات الصحفيين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يقترب من نظيره الأمريكي ترامب، ويهمس له في أذنه.

وقد أثارت تلك اللقطة جدلاً هائلاً، أثناء انعقاد القمة، وهو ما جعل الصحفيين يتساءلون عن ماهية ما همس به ماكرون في أذن ترامب.

"ترامب" يمازح ولي العهد السعودي

ومن ضمن اللقطات اللطيفة خلال القمة، مزاح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حيث ربت على كتف الأخير أثناء مروره من جانبه .

ترامب لبوتين: لا تتدخل في الانتخابات

وفي لقطة مميزة أيضًا، على هامش قمة العشرين، طلب "ترامب" من نظيره الروسي"بوتين"، أمام كاميرات الصحفيين، عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية العام المقبل.

وذكر ترامب في رده على سؤال لوسائل إعلام أمريكية، حول ما إذا كان سيبحث مع بوتين، مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الماضية، فرد ترامب قائلاً: "إنه سيبحث هذه المسألة خلال اللقاء الذي يجمع الزعيمين اليوم الجمعة على هامش قمة العشرين في اليابان".

ثم التقت الرئيس الأمريكي نحو بوتين، وقال له مازحًا:"من فضلكم لا تتدخلوا في الانتخابات".