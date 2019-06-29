حميدتي: " أبشروا بالخير"

29 يونيو 2019 - 11:26 ص

حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو المعروف بـ" حميدتي"من المندسين بالمسيرات والذي لديهم أجندات خارجية مؤكدا أن المجلس يرحب بالسلمية.

وأشار إلي أن مكاتب المجلس ومنازلهم دائما علي استعداد لاستقبال المواطنين لحل أي عقبات أمامهم وان المجلس لا يفرق بين المواطنين، وانهي كلمته " ابشروا بالخير".

يذكر أن قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، دعت إلى تظاهرة مليونية في الثلاثين من يونيوفي ظل عدم تجاوب المجلس العسكري مع المقترح الإثيوبي.

كما دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تكثيف الدعوات لمواكب 30 يونيو المرتقبة للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وقال التجمع في تغريدة له على تويتر: "لنعبئ الشوارع بهتافنا من جديد، ولنجعل مواكب الثلاثين من يونيو سطراً بارزاً في الفصل الأخير لمسرحيات النظام المتهالك ومجلسه الرقيع".





كلمة نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان https://t.co/bpk0JzP9bL — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) June 29, 2019