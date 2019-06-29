إعلامية سعودية تثير الجدل بفيديو "خادش للحياء"

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لمي سعود
لمي سعود

متابعات-علا خطاب

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أحدثت تصريحات الإعلامية السعودية، لمي سعود، حالة من الغضب بين متابعيها على موقع "إنستجرام" بمقطع فيديو وصفوه بأنه خادش للحياء العام، حيث دعت فيه الرجال لحلق "شعر الإبطين".

ووجهت الإعلامية لمى سعود، في الفيديو المتداول رسالتها الجريئة للرجال وسط استهجان ناشطين لتناولها هذا الموضوع بتلك الطريقة المباشرة، حيث اعتبر البعض أن كلامها في مثل هذه المواضيع يتنافي مع صفة الحياء التي من المفترض أن تتحلى بها المرأة، خاصة إذا كانت تنتمي للدول العربية التي لها عاداتها وتقاليدها.

من جهتها، أوضحت لمى في فيديو ثان أن ما فعلته ليس خادشًا للحياء، ولكنه مخالف للموروثات. وقالت: “الموضوع هادا اللي أثار ضجة.. وأنا اللي أشوف إنه أتفه بكتير من إنه يصير ضجة، لأنه في مواضيع كتير أنا حكيت فيها مفيدة ما أثارت ضجة مع الأسف”.

وتابعت: “الإعلاميين أنواع، في مطبلين وفي ملقنين وفيه مثبتين.. وأنا اللي متابعيني من زمان على “إم بي سي” والراديو يعرفون إني من المثبتين وما أخاف في الله لومة لائم.. لأن أي شي عندي سواء يشوفوا تافه أو غير تافه أقوله لأنها وجهة نظري”.

يذكر أن بداية شهرة لمى سعود كانت في عام 2009 عندما انضمت إلى “بانورما إف إم”، وقدمت بعض البرامج الغنائية بالبداية ثم قدمت برامج منوعة، كما قدمت كواليس جلسات وناسة 2013 على قناة “إم بي سي”.


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