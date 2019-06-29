تعرف على وصية ريهام سعيد بعد مرضها الخطير

29 يونيو 2019 - 11:11 ص

دونت الإعلامية ريهام السعيد على مواقع التواصل الاجتماعي بعض كلمات حزينة تزامنًا مع إصابتها بمرض خطير في وجهها.

وأصيبت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، ببكتيريا في وجهها، أجبرتها على الخضوع لعملية جراحية خطيرة.

ويمثل هذا المرض خطرًا كبيرًا عليها، حيث ما زالت هناك محاولات من الأطباء، للقضاء على الميكروب.

ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، حيث من المقرر أن تخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة.

وأهمية العلاج المكثف يأتي للسيطرة على البكتيريا ومنع انتشارها في الجسم، حيث أنها قد تؤدي بدورها إلى الوفاة.

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام": "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا".

ومن المحتمل أن تغيب ريهام سعيد على إثر هذه العملية عن شاشة قناة الحياة لفترة.