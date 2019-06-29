بالفيديو.. أزهري: كفار قريش كان عندهم أخلاق أكتر مننا

29 يونيو 2019 - 11:07 ص

أعرب الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، عن تمنيه أن يتحلى المسلمون بأخلاق "كفار قريش"، قائلا: "يا ريتنا حاليًا يبقى عندنا أخلاق كفار قريش، يا ريت نوصل لأخلاق كفار قريش، كانوا عارفين الحلال والحرام كويس أوي، وعارفين الحرمات كويس وكان عندهم أخلاق أكتر مننا".

واستشهد "أبو بكر"، خلال حواره مع الإعلامية لمياء عبد الحميد ببرنامج "وبكرة أحلى" على فضائية "النهار"، ببعض المواقف التي شهدتها قبيلة قريش، موضحًا أن أبا سفيان عندما سأله الملك هرقل ملك الروم عن النبي محمد، لم يكذب بالرغم من العداوة الشديدة مع نبي الإسلام، خوفًا من أن يعايره العرب بهذه الكذبة.

وتابع: أبا جهل رفض اقتحام بيت النبي أثناء الهجرة، بسبب وجود ابنته فاطمة بمفردها فيه، خوفًا من أن تعيره العرب بهذا الموقف، كما رفض كفار قريش أن يدخلوا البيت الحرام الربا أو المال الحرام أو أي مال فيه شبهة بغي.

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