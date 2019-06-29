  • السبت 29 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:41 م
بحث متقدم
الثانوية العامة

التفاضل والتكامل تعيد "الدموع" لطلاب الثانوية العامة

قمة العشرين

5 مواقف محرجة للرؤساء في قمة العشرين

الجزائر

أخطرها الخيانة العظمي.. وزيرة متهمة بـ22 قضية

نوح

نوح : نجحنا في أول اختبار لمواجهة قنوات الإخوان

حميدتي

حميدتي: " أبشروا بالخير"

الفدا

وفاة الفنان "محمد أبو الوفا" بعد صراع مع المرض

لمي سعود

إعلامية سعودية تثير الجدل بفيديو "خادش للحياء"

ريهام السعيد

تعرف على وصية ريهام سعيد بعد مرضها الخطير

الشيخ محمد أبو بكر

بالفيديو.. أزهري: كفار قريش كان عندهم أخلاق أكتر مننا

الدكتور عبد المنعم سعيد

"ادخل برجلك اليمين".. خطة جديدة للإخوان

قوات الدفاع الجوى تحتفل بالعيد التاسع والأربعين

الحياة السياسية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

المحرر العسكري

أخبار متعلقة
#

الجوي السعودي يسقط طائرتين لـ"الحوثيين"

#

"السيسي" يشاهد بقايا صواريخ الحوثين المستهدفة للسعودية

#

بيان للجيش السودانى: استعدوا

فى إطار احتفالات قوات الدفاع الجوى بالعيد التاسع والأربعين أكد الفريق على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوى بما يواكب أحدث نظم التسليح والتكنولوجيا فى العالم، جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بقيادة قوات الدفاع الجوى احتفالاً بمرور (49) عامًا على بناء حائط الصواريخ. عام 1970 م والذى اتخذ عيدًا لقوات الدفاع الجوى.

وأكد رجال قوات الدفاع الجوى ماضون على الطريق ومحافظون على المسيرة حتى تظل قوات الدفاع الجوى قادرة على حماية سماء مصر ومجابهة أى تهديدات أو تحديات.

كما وجه التحية لرجال الدفاع الجوى المرابطين فى مواقعهم يواصلون الليل والنهار سلما وحربا وحثهم على الإستمرار فى بذل الجهد والعرق فى التدريب واليقظة التامة والحفاظ على معداتهم ، مجددين العهد أن يظلوا دوماً جنوداً أوفياء لوطنهم مضحين بكل غال ونفيس يحفظون للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها لتظل مصر درعاً لأمتنا العربية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 15 شخصًا لانهيار جدار بالهند
» بهذه الكلمات.. لاعبو الفراعنة يساندون "جنش"
» 5 ذئاب بشرية يغتصبون فتاة.. التفاصيل الكاملة
» عوائل العالم تتسابق لتبني" طفلة الغابة"
» أسعار الذهب اليوم
» شاهد.. مليونير يتصل بمروحية لتنقذه من زحام المرور
» العثور على غرفة إطالة العمر الخاصة بـ مايكل جاكسون
» عامل يهشم رأس جاره بالفأس في الدقهلية
» المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لـ«أوغندا»
» رجل وحيد وسط زوجات زعماء قمة العشرين.. من هو؟
» سحب تطبيق إلكتروني يستطيع "تعرية النساء"

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة