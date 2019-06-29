قوات الدفاع الجوى تحتفل بالعيد التاسع والأربعين

29 يونيو 2019 - 11:02 ص

فى إطار احتفالات قوات الدفاع الجوى بالعيد التاسع والأربعين أكد الفريق على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوى بما يواكب أحدث نظم التسليح والتكنولوجيا فى العالم، جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بقيادة قوات الدفاع الجوى احتفالاً بمرور (49) عامًا على بناء حائط الصواريخ. عام 1970 م والذى اتخذ عيدًا لقوات الدفاع الجوى.





وأكد رجال قوات الدفاع الجوى ماضون على الطريق ومحافظون على المسيرة حتى تظل قوات الدفاع الجوى قادرة على حماية سماء مصر ومجابهة أى تهديدات أو تحديات.



