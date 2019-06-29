"ترامب" يشيد بالسعودية لاستضافة القمة الـ20 المقبلة

29 يونيو 2019 - 10:52 ص

أشاد الرئيس الأمريكي باختيار المملكة العربية السعودية مكانًا لإقامة للقمة الـ20 المقبلة، التي تستضيفها الآن اليابان.

وعلق الرئيس الأمريكي "ترامب" على الاختيار، بقوله: "قمة العشرين المقبلة في السعودية ستكون في مكان رائع"

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في كلمته، التي ألقاها منذ قليل خلال الجلسة الختامية لقمة العشرين في اليابان، على عزم المملكة مواصلة العمل للتقدم في مجموعة العشرين.

وأضاف علينا في مجموعة العشرين مسئولية لخلق بيئة يزدهر فيها العالم، وسنعمل مع قادة مجموعة العشرين لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم " .