على طريقة رانيا يوسف.. فنانة شهيرة "من غير بطانة"

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

متابعات-علا خطاب

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أثارت صورة عمرو دياب ودينا الشربيني، التي نشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، وذلك بسبب الفستان الذي ظهرت به "دينا"، نظرًا لتشابهه مع فستان الفنانة رانيا يوسف، الذي ارتدته في الدورة الأخيرة لـ مهرجان القاهرة السينمائي، والشهير بـ"فستان البطانة".

ونشر الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، صورة له برفقة الفنانة دينا الشربيني، في إسبانيا، في أول ظهور رسمي، ومعلن من الهضبة، بشكل أكد للبعض اقتراب الثنائي من الإعلان عن زواجهما.                                                

ويتشابه كل من فستان دينا الشربينى وفستان رانيا يوسف، في شيئين أساسيين يسهل ملاحظتهما، الأول هو اللون فكلاهما أسود، والثاني هو اعتماد كلا الفستانين على إظهار الأرجل كاملة وفوقها طبقة شفافة من القماش، لكن مع اختلاف شكل تصميم كل منهما.

والفارق الوحيد في إطلالة دينا الشربيني وإطلالة رانيا يوسف التي أحدثت بها الضجة، هو التقاط عدة صور من الخلف للأخيرة وهي ترتدي الفستان الشفاف، جعلها تظهر بشكل انتقده البعض عليه، وتعرضت للهجوم بسببه، فبررت الأمر فيما بعد بأنها تفاجأت ببطانة قد سقطت منها.





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