» المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لـ«أوغندا»

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الرياضة

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يختتم المنتخب الوطنى تدريباته فى الثامنة مساء استعدادًا لمواجهة أوغندا فى التاسعة مساء غدٍ الأحد فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019، ويشهد المران، فتح التدريب لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام.

ورفع الفراعنة رصيدهم لـ 6 نقاط من مباراتين ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية.

ويعقد "أجيري" المدير الفنى، مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم السبت بإستاد القاهرة برفقة أحمد المحمدي قائد الفريق للحديث عن المباراة.


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