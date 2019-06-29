» عامل يهشم رأس جاره بالفأس في الدقهلية

29 يونيو 2019 - 10:12 ص

أقدم عامل على تهشيم رأس جاره بقرية بدين التابعة لمركز المنصورة الدقهلية، بسبب خلافات بينهما على إقامة "جسر" يفصل بين أرضيهما، كما أصيب شقيقه بكدمات وكسور في ذراعه الأيسر أثناء الدفاع عنه.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ عن وصول "محمد. ع. ب"، 33 عامًا، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة، وآخر مصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع المجني عليه بتهشم في الرأس؛ بسبب الاعتداء عليه بآلة حادة( الفأس) من قبل جاره "محمد. م. ع"، 40 عامًا، فلاح، وذلك لخلاف على أحقية جسر الأرض، كما أصيب شقيقه أثناء الدفاع عنه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باستدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.