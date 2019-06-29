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ماذا قال الجسمي عن " زواجه السري"

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المغرب،

الجسمي

زواجه السري

في أول تعليق للفنان الإماراتي حسين الجسمي، على ما تم تداوله من أنباء حول زواجه السري، نافية صحة ما تم تداوله.

ونفى الجسمي خلال مؤتمر صحفي في المغرب الأمر، موضحا أنه ليس متزوجا وما تم تداوله لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن عدم زواجه حتى الآن يعتبر  نصيبًا لم يأت بعد ، منوها  أن شائعة زواجه من الشائعات المفرحة التي لا تزعجه.

من ناحية أخرى نفى الجسمي انضمامه لبرنامج اكتشاف المواهب The Voice ، لافتا إلى أنه لم يتم حدوث أي اتفاق رسمي بينه وبين إدارة البرنامج أو القناة حتى الآن.


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