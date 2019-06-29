فنانة شهيرة عن "وردة": "اللي عنده معزة يربطها"

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عمرو وردة
عمرو وردة

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سما المصري

عمرو وردة

رانيا يوسف

دافعت الفنانة الاستعراضية، سما المصري، عن لاعب المنتخب عمرو وردة، بعد استبعاده بسبب فيديوهات وصور غير لائقة، حيث استنكرت الهجوم الذي شن عليه من بعض الفنانات والمشاهير، والذي كان أبرزهم الفنانة، رانيا يوسف، التي وصفت قرار العفو عنه من قبل المنتخب بـ"الازدواجية في المعايير" مقارنة بأزمة فستانها "الفاضح".

ونشرت "سما" فيديو قديم  لـ"وردة" على "الإنستجرام" وهو يؤدي حركات راقصة على  أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، معلقة: "ابننا عمرو ورده يعمل اللي عايز يعمله.. يعاكس.. يحب.. يشقط بنات لمؤاخذة براحته واللي عنده معزه يربطها.. ارقص يا حبيبي وخد راحتك".

وتابعت: "والأخت رانيا يوسف اللي طالعة بتقول بنكيل بمكيالين حضرتك دا واحد الناس اقتحمت حياته الشخصية وفضحوا أسرار ورسائل شخصية هو كان مداريها يعني أسرار خرجت غصب عنه حضرتك باه لبستي الاندر وفوقه قال ايه بطانة ها أو أو أو في المهرجان غصب عنك ولا بمزاجك؟ وطلعتي بيه قدام الناس أكتر من مره غصب عنك ولا بمزاجك؟ خايفة علي بناتك من التحرش بسبب عمرو ورده ومش خايفة عليهم من التحرش بسبب لبسك؟".

وكان قد انتقدت رانيا يوسف ازدواج المعايير فيما يتعلق بقرار العفو عن لاعب كرة القدم عمرو وردة، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي، مقارنة بما حدث معها بسبب فستانها "الفاضح"، واتهامها بـ"الفسق والفجور".

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تخفيف عقوبة استبعاد لاعب الفريق عمرو وردة، لتقتصر على حرمانه من المشاركة في مباريات الدور الأول من بطولة أفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا، على أن يشارك في الدور الثاني، الذي يبدأ بعد المباراة المقبلة.


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ابننا عمرو ورده يعمل اللي عايز يعمله...يعاكس...يحب....يشقط بنات لامؤاخذه براحته واللي عنده معزه يربطها....ارقص ياحبيبي وخد راحتك...والاخت رانيا يوسف اللي طالعه بتقول بنكيل بمكيالين حضرتك دا واحد الناس اقتحمت حياته الشخصيه وفضحوا اسرار ورسائل شخصيه هو كان مداريها يعني اسرار خرجت غصب عنه حضرتك باه لبستي الاندر وفوقه قال ايه بطانه ها أو أو او في المهرجان غصب عنك ولا بمزاجكك؟؟وطلعتي بيه قدام الناس اكتر من مره غصب عنك ولا بمزاجكك؟؟خايفه علي بناتك من التحرش بسبب عمرو ورده ومش خايفه عليهم من التحرش بسبب لبسك؟؟ كلنا فاسدون يااخت رانيا اذا كنتي انتي ولا انا...داري فخادك ياحبيبتي اللي كل يوم بتقصدي تظهريهم في كل مهرجان...انا برضو باقصد أظهر ابراجي مش هانكر بس مابطلعش اعمل قديسه باه...انا سما ابراج وانتي رانيا فخاد فبلاش نمثل ع الناس بأه....ارقص ياورده ياحبيبي واتبسط حمد الله علي سلامتك ياورده منتخبنا...ماتسيبي الواد يلعب يابت يارانيا يابت ??????????

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