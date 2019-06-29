  • السبت 29 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:06 ص
بحث متقدم
الدكتور عبد المنعم سعيد

"ادخل برجلك اليمين".. خطة جديدة للإخوان

غزة

بالتفاصيل.. اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية

ارشيف

تفاصيل مبكية يرويها مدرب الفراعنة عن إصابة "جنش"

الصديقي

رسالة من رئيس عربي لفنانة شهيرة.. تعرف عليها

رانيا يوسف

على طريقة رانيا يوسف.. فنانة شهيرة "من غير بطانة"

ترامب وبن سلمان

بالصور.. "ترامب" يغازل زوجة رئيس الأرجنتين علنيًا

عمرو أديب

أديب لـ صاحب طائرة التجسس على السيدات: "تعبان افتح فيديو"

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: 30 يونيو تذكرني بحرب أكتوبر

خاشقجي

تصريح مفاجيء لترامب عن " خاشقجي" بقمة العشرين

عمرو وردة

فنانة شهيرة عن "وردة": "اللي عنده معزة يربطها"

أسعار الدولار بالبنوك

مال وأعمال

الدولار
الدولار

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

الدولار يتراجع مجدداً ليسجل هذا الرقم

#

الدولار يتراجع مجدداً أمام الجنيه المصري

#

الدولار يتراجع مجدداً أمام الجنيه

#

الجنيه ينتصر مجددا علي الدولار ليسجل هذا الرقم

الدولار

عملة

بنوك

خضراء

شهد سعر الدولار ارتفاع التدريجي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بعد الهبوط المفاجئ له في أوائل هذا العام، وتراوح سعره بين 16.63 إلى 16.65 في حالة الشراء، بينما تراوح سعر البيع بين 16.73 إلى 16.75 جنيه، وقد سجل سعر العملة الخضراء في بنك التعمير والإسكان 16.65 للشراء بينما سجل سعر البيع 16.75 جنيه، ونتابع معكم من خلال هذا الجدول أسعار الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 16.66

بنك البركة

أقل سعر للبيع: 16.74

البنك التجاري الدولي (CIB )


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» 5 ذئاب بشرية يغتصبون فتاة.. التفاصيل الكاملة
» عوائل العالم تتسابق لتبني" طفلة الغابة"
» أسعار الذهب اليوم
» شاهد.. مليونير يتصل بمروحية لتنقذه من زحام المرور
» العثور على غرفة إطالة العمر الخاصة بـ مايكل جاكسون
» عامل يهشم رأس جاره بالفأس في الدقهلية
» المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لـ«أوغندا»
» رجل وحيد وسط زوجات زعماء قمة العشرين.. من هو؟
» سحب تطبيق إلكتروني يستطيع "تعرية النساء"
» تعليق غريب من فنان شهير بعد حلاقة لحيته
» محمد إمام يشعر بالحيرة بسبب ابنته: مش فاهم حاجة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة