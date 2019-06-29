أسعار الدولار بالبنوك

29 يونيو 2019 - 09:18 ص

شهد سعر الدولار ارتفاع التدريجي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بعد الهبوط المفاجئ له في أوائل هذا العام، وتراوح سعره بين 16.63 إلى 16.65 في حالة الشراء، بينما تراوح سعر البيع بين 16.73 إلى 16.75 جنيه، وقد سجل سعر العملة الخضراء في بنك التعمير والإسكان 16.65 للشراء بينما سجل سعر البيع 16.75 جنيه، ونتابع معكم من خلال هذا الجدول أسعار الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 16.66

بنك البركة

أقل سعر للبيع: 16.74

البنك التجاري الدولي (CIB )