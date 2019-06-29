مصادر بالأهلي: هذه حقيقة تعاقدنا مع "كهربا"

29 يونيو 2019 - 06:01 ص

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي حقيقة التفاوض مع محمود عبد المنعم الشهير بـ"كهربا" - لاعب الزمالك - مثلما تردد خلال الساعات الماضية.



وقالت المصادر إن كل ما تردد في الساعات الماضية بشأن الحصول على توقيع محمود كهربا غير صحيح وهو لاعب جيد للغاية لكن لم يتم مناقشة موقفه نهائيًا.



وأضافت أن الأهلي ليس في حاجة لاتباع تلك الأساليب للحصول على خدمات اللاعب ويرفض الزج باسم النادي في هذه الأزمة بهذا الشكل.



وأوضحت أن كهربا لاعب رائع جدا وهو أحد أبناء النادي وإذا كان حرًا لتم مناقشة موقفه مع الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي ومدى الحاجة إليه من عدمه.



وكانت بعض التقارير قد ذكرت أن الأهلي حصل على توقيع محمود كهربا لمدة خمس سنوات.

