بوتين يدعو ترامب لزيارة روسيا في مايو 2020

29 يونيو 2019 - 01:20 ص

أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجه دعوة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة روسيا، مايو/أيار 2020.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف قوله: "لقد وجهنا الدعوة لترامب لزيارتنا خلال الاحتفال بالذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية، في 9 مايو من العام القادم".



وأضاف أن "رد فعل الرئيس الأمريكي كان إيجابيا".



وعقد بوتين وترامب، لقاء على هامش قمة العشرين بأوساكا في اليابان.



يذكر أن روسيا تحتفل يوم 9 مايو من كل عام بعيد النصر على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

