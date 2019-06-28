عبد المنعم سعيد: 30 يونيو معجزة مصرية حقيقية

28 يونيو 2019 - 11:20 م

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن 30 يونيو معجزة مصرية حقيقية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية غيرت الواقع عقب ثورة 30 يونية وهنا تتمثل المعجزة.



وأضاف سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية صدى البلد، أن الثورات العربية كلها متشابهة بدأت بشباب مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تدخلت جماعة الإخوان بأموالها، والتي تعمل على تنظيم الميادين وغيرها.

