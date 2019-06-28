  • السبت 29 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:57 ص
بحث متقدم
عمرو وردة

سيف زاهر يكشف الأسباب الحقيقة لقرار عودة "وردة"

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يفتح النار على ثورة 25 يناير.. هذا ما قاله

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على أزمة عمرو وردة والمنتخب

مدارس المنيا

«مراقبة المدرسين بالكاميرات».. هل يعيد للتعليم هيبته؟

أرشيفية

مكاسب مصر من مشاركة «السيسى» فى قمة العشرين

الإخوان المسلمين

ثورة بين شباب الإخوان ضد القيادات عقب رحيل «مرسي»

ريجيني

إيطاليا تقدم طلبًا إلى مصر بشأن «ريجيني»

الجزائر

آلاف الجزائريين يطالبون برحيل رموز نظام «بوتفليقة»

ضبط طائرة تجسس تصور السيدات داخل غرف نومهن

تفاصيل ضبط طائرة تجسس تصور السيدات داخل غرف النوم

خالد بن أحمد آل خليفة

رفع علم إسرائيل وفتح الحدود مع البحرين.. هكذا يكون التطبيع

بالفيديو..

توفيق عكاشة يفتح النار على ثورة 25 يناير.. هذا ما قاله

آخر الأخبار

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

موسى: محدش يعمل عنتر .. كله يعيش محترم وفي حاله

#

صورة نادرة لـ"محسنه توفيق" في جمعة الغضب

#

شاهد.. «السيسي» يفجر مفاجأة عن نصيحة قدمها للإخوان

#

عمار على حسن: هذا هو سبب تراجع ثورة يناير

شدد الإعلامى توفيق عكاشة، على أنة  للأسف الشديد 25 يناير كانت ثورة على ما تبقى من أخلاق وقيم ومبادئ  مشيرا الى أنة بفضل 30 يونيو نستطيع اليوم أن نحافظ على الهوية العربية، معتبرًا أن ثورة 25 يناير كانت ثورة على ما تبقى من أخلاق.
وهنأ عكاشة، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، الشعب المصري باقتراب حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أنها حافظت على النسيج الاجتماعي للشعب المصري، وعلى الهوية المصرية.
وأشار إلى أنه كان مخططا أن يقع الشعب المصري في نفق مظلم لا يقوم منه أبدًا، موضحًا أن الفترة ما بين 25 يناير و30 يونيو كان الاقتصاد المصري احترق، والبنية الأساسية للدولة تراجعت.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» "هاتفه" وعدم الإنجاب أسباب خيانة زوجى!!
» مفاجأة .. المنتخب الوطني يستدعي "أبوجبل"
» رسالة نارية من «أبوتريكة» لنجوم المنتخب واتحاد الكرة
» الأرجنتين تضرب موعدًا مع البرازيل بنصف نهائي "كوبا أمريكا"
» ميركل: قمة العشرين قد تساهم في حل هذا النزاع
» ماليزيا تؤكد عدم تسليم الداعية "ذاكر نايك" للهند
» السودان.. "الحرية والتغيير" تحذر "العسكري" من هذا الأمر
» مفاجأة.. «تريزيجيه» بديلًأ لـ«صلاح» في ربال مدريد
» المغرب يتأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على كوت ديفوار
» داعية سلفي يهاجم "أبو تريكة" بسبب سيدنا على
» مفاجأة.. إصابة نجم منتخب مصر فى المران

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة