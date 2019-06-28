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ميركل: قمة العشرين قد تساهم في حل هذا النزاع

عرب وعالم

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل

المصريون ووكالات

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أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، عن أملها في أن تساهم أعمال قمة مجموعة العشرين، في حل النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأضافت ميركل في تصريحا صحفية على هامش مشاركتها في قمة مجموعة العشرين باليابان، أن اللقاءات التي جرت في إطار القمة بين الصين والولايات المتحدة، والمفاوضات السابقة، قد تساهم في رأب الصدع بين الجانبين.
وأشارت ميركل إلى أن لقاءها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال اليوم الأول من القمة، تناول أبرز المواضيع المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، والأزمة الليبية، وشرقي أوكرانيا، والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
ولفتت ميركل إلى أنها عقدت أيضًا اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأن الاجتماع مع السيسي تطرق إلى الوضع في إيران وليبيا والسودان.
وأشارت ميركل إلى أن الزعماء المشاركين سيناقشون في ثاني أيام القمة مواضيع تتعلق بحقوق المرأة والتنمية المستدامة وتغير المناخ.
وانطلقت، الجمعة، قمة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويتناول زعماء مجموعة العشرين خلال القمة مواضيع تتعلق بالتجارة والاقتصاد والاستثمار والابتكار وتمكين المرأة وتغير المناخ ومواضيع أخرى تتعلق بالبيئة والطاقة. 

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