العراق.. قوات الأمن تفرق تظاهرة بالقوة في البصرة

28 يونيو 2019 - 10:40 م

فرقّت قوات الأمن العراقية، الجمعة، تظاهرة بالقوة في محافظة البصرة جنوبي البلاد حاول خلالها محتجون اقتحام منزل مسؤولي محلي.



وقال الملازم في الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات البصرة، محمد خلف نايف، للأناضول، إن "العشرات من المتظاهرين احتشدوا أمام منزل رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني وحاول بعضهم اقتحامه".



وأوضح أن "المتظاهرين اتهموا رئيس مجلس المحافظة والإدارة المحلية في البصرة بالفساد وسوء الإدارة والتقصير في تقديم الخدمات".



وأشار نايف أن "قوة أمنية مكلفة بحماية منزل البزوني أطلقت الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين ومنعهم من اقتحام المنزل".



ومنذ الأسبوع الماضي، تتواصل الاحتجاجات في بعض أقضية ونواحي محافظة البصرة الغنية بالنفط، ضد أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

