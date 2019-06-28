  • السبت 29 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:57 ص
بحث متقدم
عمرو وردة

سيف زاهر يكشف الأسباب الحقيقة لقرار عودة "وردة"

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يفتح النار على ثورة 25 يناير.. هذا ما قاله

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على أزمة عمرو وردة والمنتخب

مدارس المنيا

«مراقبة المدرسين بالكاميرات».. هل يعيد للتعليم هيبته؟

أرشيفية

مكاسب مصر من مشاركة «السيسى» فى قمة العشرين

الإخوان المسلمين

ثورة بين شباب الإخوان ضد القيادات عقب رحيل «مرسي»

ريجيني

إيطاليا تقدم طلبًا إلى مصر بشأن «ريجيني»

الجزائر

آلاف الجزائريين يطالبون برحيل رموز نظام «بوتفليقة»

ضبط طائرة تجسس تصور السيدات داخل غرف نومهن

تفاصيل ضبط طائرة تجسس تصور السيدات داخل غرف النوم

خالد بن أحمد آل خليفة

رفع علم إسرائيل وفتح الحدود مع البحرين.. هكذا يكون التطبيع

ماليزيا تؤكد عدم تسليم الداعية "ذاكر نايك" للهند

عرب وعالم

ذاكر نايك
ذاكر نايك

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"الحرية والتغيير" السودانية: لا عودة للمفاوضات مع "العسكري"

#

المعارضة السودانية تتخذ قرارًا مصيريًا تجاه المجلس العسكري

#

الهند تتهم "ذاكر نايك" بأعمال مشينة

#

المغامسى: زيارة الأقصى تحت الاحتلال صحيحة شرعًا

أعلن وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبد الله، الجمعة، أنّ بلاده لن تعيد الداعية الهندي ذاكر نايك، لبلاده التي تتهمه بـ "تمويل الإرهاب وتبييض الأموال".
وفي تصريحاته لموقع "توداي" الإخباري المحلي، أكد وزير الخارجية الماليزي، على أنّ موقف كوالالمبور لا زال كما هو، برفض تسليم الداعية ذاكر نايك، بعد الطلب الرسمي الهندي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهندية، ألغت جواز سفر "ذاكر نايك"، الداعية الإسلامي الهندي المعروف بخطابه الديني المناهض للعنف والإرهاب.
وبحسب وسائل إعلام هندية، طلبت الاستخبارات من الشرطة الدولية (أنتربول) وضع الداعية الإسلامي نايك، ضمن النشرة الحمراء.
والداعية ذاكر نايك، خطيب ومنظر إسلامي هندي، ولد عام 1965، وهو طبيب أيضاً، ومنذ 1993، ركز على الدعوة الإسلامية، بالإضافة إلى أنه نشط في مجالات الدعوة والوعظ ومقارنة الأديان، ويحظى بمتابعة واسعة، حيث كان طالب الداعية أحمد ديدات (اشتهر بمناظراته، وتوفي في 2005)، ويلقب بـ"ديدات الأكبر"، ويشغل منصب مدير مؤسسة البحث الإسلامية في الهند. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» "هاتفه" وعدم الإنجاب أسباب خيانة زوجى!!
» مفاجأة .. المنتخب الوطني يستدعي "أبوجبل"
» رسالة نارية من «أبوتريكة» لنجوم المنتخب واتحاد الكرة
» الأرجنتين تضرب موعدًا مع البرازيل بنصف نهائي "كوبا أمريكا"
» ميركل: قمة العشرين قد تساهم في حل هذا النزاع
» ماليزيا تؤكد عدم تسليم الداعية "ذاكر نايك" للهند
» السودان.. "الحرية والتغيير" تحذر "العسكري" من هذا الأمر
» مفاجأة.. «تريزيجيه» بديلًأ لـ«صلاح» في ربال مدريد
» المغرب يتأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على كوت ديفوار
» داعية سلفي يهاجم "أبو تريكة" بسبب سيدنا على
» مفاجأة.. إصابة نجم منتخب مصر فى المران

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة