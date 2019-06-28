  • الجمعة 28 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:44 م
بحث متقدم
ريجيني

إيطاليا تقدم طلبًا إلى مصر بشأن «ريجيني»

المغرب وكوت ديفوار

بث مباشر لمباراة المغرب وكوت ديفوار

خالد بن أحمد آل خليفة

رفع علم إسرائيل وفتح الحدود مع البحرين.. هكذا يكون التطبيع

رئيس وزراء إثيوبيا

إثيوبيا.. تغييرات واسعة لقيادات الجيش والمخابرات

تريكة

رسالة نارية من «أبوتريكة» لنجوم المنتخب واتحاد الكرة

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

عمرو وردة

اتحاد الكرة يكشف مفاجأة فى أزمة "الفيديو الجنسي"

السيسي وبن سلمان

بالصور.. «السيسي» يلتقي «بن سلمان» و«ماكرون» في اليابان

تريزيجيه

مفاجأة.. «تريزيجيه» بديلًأ لـ«صلاح» في ربال مدريد

يحاول ذبح شاب بالفيوم

ليلة حمراء تنتهي بالذبح.. القصة كاملة

"آل خليفة":

رفع علم إسرائيل وفتح الحدود مع البحرين.. هكذا يكون التطبيع

عرب وعالم

خالد بن أحمد آل خليفة
خالد بن أحمد آل خليفة

وكالات

أخبار متعلقة
#

أول حوار لوزير خارجية البحرين مع التليفزيون الإسرائيلي

#

يونيفيل" بلبنان: عملياتنا هادئة رغم التوتر الإقليمي

#

شاهد.. قرداحي: أوافق على التطبيع مع إسرائيل بشرط

#

إصابة 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي قرب حدود غزة

تحدث وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، للمرة الأولى عن مصطلح "صفقة القرن" والتطبيع مع إسرائيل، على خلفية استضافة المنامة ورشة اقتصادية للسلام ما بين إسرائيل وفلسطين.

وقال وزير خارجية البحرين، في حوار مع قناة "العربية": "تدعم المنامة حق الشعب الفلسطيني بدولة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية".

ولفت وزير خارجية البحرين، إلى أن ورشة المنامة ليست خطوة للتطبيع مع إسرائيل، وأوضح قائلاً "خطوات التطبيع واضحة، وتكون برفع العلم وفتح الحدود".

وفسر لقاءاته المختلفة مع وسائل الإعلام الإسرائيلية قائلاً "تحدثت لوسائل إعلام إسرائيلية لإيصال موقفنا مباشرة لشعبها".

وتابع خالد بن أحمد "لم نسمع إلى الآن عن أي خطة سياسية للسلام، وللسلطة الفلسطينية رأي نحترمه وهي تحترم موقفنا".

وتحدث الدبلوماسي البحريني عن مصطلح "صفقة القرن"، قائلاً: "الصفقة تكون بين طرفين ولا نعلم أي شيء عما يسمى صفقة القرن".

وعن التوتر الإيراني الأمريكي، قال "نقدر الموقف الأمريكي بعدم الانجرار إلى مواجهة عسكرية تسعى إليها إيران"، وشدد على أن إيران تتحمل مسئولية أية مواجهة أو تصعيد عسكري في المنطقة.

وانطلقت قبل أيام أعمال "ورشة المنامة الاقتصادية في العاصمة البحرينية، التي يطرح خلالها، بحسب مراقبين، الشق الاقتصادي لما يعرف بـ "صفقة القرن" للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، التي تطرحها الولايات المتحدة لحل النزاع بين الجانبين.

وتشارك في أعمال الورشة مصر والأردن والسعودية والمغرب والولايات المتحدة إلى جانب مملكة البحرين الدولة المضيفة، فيما يغيب الجانب الفلسطيني الذي اعتبر إقامة المؤتمر تجاوزا لقرارات الأمم المتحدة لحل النزاع مع إسرائيل، وكذلك مبدأ حل الدولتين، والمبادرة العربية للسلام.

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، إلى جمع حوالي 50 مليار دولار أمريكي، على مدى 10 سنوات، لدعم الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» داعية سلفي يهاجم "أبو تريكة" بسبب سيدنا على
» إصابة 11 شخصًا في انفجار بمسجد شمال أفغانستان
» أحمد حسن : "محمد صلاح" أقوى من اتحاد الكرة
» حقيقة "اغتصاب طفل النسيم" بمنطقة مكة
» مفاجأة تنتظر "تريزجية" في فترة الانتقالات
» حبس أميني شرطة بعد وفاة متهم داخل قسم حلوان
» محمد صلاح :"وردة" يستحق فرصة ثانية
» مصرع شخصين في تحطم طائرة بأمريكا
» رسميًا.. «كهربا» يطالب اتحاد الكرة بفسخ عقده مع الزمالك
» بعد سقوط قتلى بسبب موجة الحر.. إغلاق 4 آلاف مدرسة في فرنسا
» «الأرصاد»: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة