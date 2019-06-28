أمريكا تؤكد: توجه 20 قاربًا من إيران إلى الإمارات

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قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها دليل على أن هناك 20 قاربا قدموا من الجانب الإيراني إلى المياه الإقليمية الإماراتية قبيل اعتداء الفجيرة.

وأكد هوك، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن إيران مسؤول عن الهجوم على ناقلات النفط قبالة الفجيرة.

إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلات قالبة الفجيرة وفي مضيق هرمز،…لدينا دليل أن هناك عشرون قاربا قدموا من الجانب الإيراني إلى المياه الإقليمية الإماراتية قبيل الاعتداء، وكان على متنهم غواصين لإحداث الضرر.

وأضاف، أن "إيران تستخدم تمويهات لإخفاء شحناتها المختلفة".

وأشار إلى أن "أكثر من 60 في المئة من النفط الذي يخرج من مضيق هرمز يذهب إلى الأسواق الآسيوية".

وتعرضت 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، في 12 مايو/ أيار الماضي، وأكدت الإمارات أن السفن، التي أصيبت بالضرر السفن هي، "المرزوقة"، و"أندريا فيكتوري"، و"أمجاد" و"اي ميشيل"، فيما لم تسجل أية إصابات بشرية، ولا تسرب نفطي.   


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