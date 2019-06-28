إثيوبيا.. تغييرات واسعة لقيادات الجيش والمخابرات

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الجمعة، تعيين الجنرال آدم محمد، مدير جهاز الأمن والمخابرات، رئيسا لهيئة أركان الجيش، خلفاً للجنرال الراحل سعري مكنن الذي قتل السبت الماضي بمنزله خلال محاولة انقلابية فاشلة.

وذكر التلفزيون الرسمي الإثيوبي، أنه تم تعيين دملاش جبرميكائيل، خلفا لآدم محمد على رأس جهاز الأمن والمخابرات.

كما أصدر أمرا بتعيين الجنرال مولا هيلي ماريام قائدا للقوات البرية بالجيش الإثيوبي.

والسبت، أعلنت الحكومة الاثيوبية مقتل مكنن (57 سنة) من قبل حارسه الشخصي، إثر محاولة مجموعة مسلحة، إسقاط حكومة أمهرا، والسيطرة على السلطة.

والإثنين، أعلنت حكومة إقليم أمهرا، أن العقل المدبر للمحاولة الانقلابية التي جرت في الإقليم، الجنرال أسامنيو تسيجي، قُتل في اشتباك مع قوات الأمن.

ويتمتع إقليم أمهرا بحكم ذاتي، ويترأس حكومته أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، وهو حزب "شعب أمهرا الديمقراطي".