» مفاجأة تنتظر "تريزجية" في فترة الانتقالات

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ريال مدريد

تقارير اسبانية

ترزيجية

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد يتابع محمود حسن تريزيجيه جناح المنتخب المصري ونادي قاسم باشا التركي، وذلك تمهيدًا لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن تريزيجيه، تألق مع ناديه الموسم الماضي وسجل 9 أهداف وصنع 10، ليتم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للدوري التركي للموسم المنقضي، كما ظهر تريزيجيه بأداء رائع في بطولة كأس الأمم الإفريقية حتى الآن وقاد منتخب الفراعنة للصعود لدور الـ 16.

وذكرت الصحف الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يتابع 5 لاعبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة بمصر من الفترة 21 يونيو إلى 19 يوليو، وهم الجزائري يوسف عطال ظهير نادي نيس الفرنسي، والإيفواري نيوكلاس بيبي جناح نادي ليل، والنيجيريين هنري أونيكورو لاعب نادي جالاتا سراي وشيكوزيزي لاعب نادي فياريال الإسباني، ويأتي على رأس تلك القائمة محمود حسن تريزيجيه والذي أعجب به كثيرًا الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد.

واحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني الموسم الماضي، كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 ليقرر زيدان إحلال ثورة في الفريق ، حيث من المتوقع الإستغناء عن 11 لاعبًا ، ويأمل زيدان في تعويضهم باللاعبين المتألقين في الأمم الإفريقية والذي يأتي على رأسهم تريزيجيه.


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