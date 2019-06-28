السفير المصري في تنزانيا يقدم أوراق اعتماده لدى جمهورية القمر المتحدة

28 يونيو 2019 - 06:46 م

قام السفير” محمد جابر أبو الوفا“ سفير جمهورية مصر العربية لدى تنزانيا، بتقديم أوراق اعتماده سفيراً غير مُقيم لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية القُمر المتحدة إلى الرئيس القُمرى”عثمان غزالي“، وذلك بحضور وزير الخارجية القُمري” محمد الأمين صيف“، وعدد من كبار المسئولين بالرئاسة والحكومة القمرية.

وفي أعقاب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، قام السفير ”أبو الوفا“ بنقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهنئته إلى شقيقه الرئيس القُمري بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للبلاد. وأكد حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات المصرية القمرية في مختلف المجالات، لاسيما في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مشدداً على حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في جمهورية القمر المتحدة، وتوظيف الإمكانات المصرية لتعزيز الخطط التنموية وبناء القدرات القمرية، خاصةً فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، واهتمام مصر الكبير بتحقيق الأولويات والأهداف الرئيسية لكافة دول القارة الإفريقية.

هذا وقد صرح السفير "أبو الوفا" أنه قد تم خلال المقابلة تناول الإمكانات المتاحة للتعاون بين البلدين وبخاصة في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة والاستثمار والصحة، لاسيما في ظل الاستراتيجية التنموية الجديدة في جزر القمر والتي تم اقرارها مؤخراً وسيتم الشروع في تطبيقها خلال الفترة المقبلة، ورغبة الجانب القُمري في الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية المتميزة لدعم الخطط التنموية في البلاد. كما تناول اللقاء التعاون في مجالي التعليم والتدريب الفني من خلال المنح والدورات التدريبية التي تقدمها مختلف الجهات المعنية في مصر للكوادر القُمرية.

ومن جانبه، فقد أعرب الرئيس غزالي عن الترحيب بالسفير المصري، ودعم بلاده لكافة الجهود المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، معرباً فى هذا الصدد عن تقدير بلاده حكومةً وشعباً لما قدمته مصر لدعم جزر القمر، ومثمناً قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي دائماً ما جمعت البلدين الشقيقين حتى قبل حصول جمهورية القُمر المتحدة على استقلالها، وناقلاً في هذا السياق تحياته وتقديره إلى شقيقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي