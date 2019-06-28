سفير مصر في بولندا يشارك في ندوة حول الحضارة الفرعونية

28 يونيو 2019 - 06:39 م

في إطار الجهود التي تبذلها السفارة المصرية من أجل تعزيز فرص التعاون بين مصر وبولندا في مجال الآثار وأعمال البحث والتنقيب والترميم للحفاظ على التراث الثقافي، شارك السفير حسام القاويش، سفير مصر في بولندا، في الندوة السنوية التي تنظمها كلية الآثار بجامعة وارسو برئاسة مدير كلية الآثار بالجامعة، وبمشاركة جمعية "محبي مصر" "Herhor" ، وبحضور عدد من الباحثين والأساتذة في مجال الآثار، وكذا عدد من طلبة الجامعة.





