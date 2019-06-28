  • الجمعة 28 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:45 م
بحث متقدم
ريجيني

إيطاليا تقدم طلبًا إلى مصر بشأن «ريجيني»

المغرب وكوت ديفوار

بث مباشر لمباراة المغرب وكوت ديفوار

خالد بن أحمد آل خليفة

رفع علم إسرائيل وفتح الحدود مع البحرين.. هكذا يكون التطبيع

رئيس وزراء إثيوبيا

إثيوبيا.. تغييرات واسعة لقيادات الجيش والمخابرات

تريكة

رسالة نارية من «أبوتريكة» لنجوم المنتخب واتحاد الكرة

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

عمرو وردة

اتحاد الكرة يكشف مفاجأة فى أزمة "الفيديو الجنسي"

السيسي وبن سلمان

بالصور.. «السيسي» يلتقي «بن سلمان» و«ماكرون» في اليابان

تريزيجيه

مفاجأة.. «تريزيجيه» بديلًأ لـ«صلاح» في ربال مدريد

يحاول ذبح شاب بالفيوم

ليلة حمراء تنتهي بالذبح.. القصة كاملة

محام يتجسس على السيدات وهن نائمات بطريقة غير متوقعة

قضايا وحوادث

الأمن يضبط 100 طائرة تجسس بالريموت فى زهراء المعادى
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

شاهد.. تصرفات غير أخلاقية في مونديال السيدات

#

لن تصدق.. أفعى تبتلع تمساحًا ضخمًا

#

سقوط عصابة تزوير تأشيرات السفر

#

بالفيديو.. ضبط عصابة تزور المحررات الرسمية وتقلد الأختام

الاجهزة الامنية

القليوبية

ضبط محامي

التجسس علي السيدات

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط محام "30 سنة" لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة حيث يقوم باستخدامها ليلا للمرور على الشبابيك والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات ليلاً في بنها.

البداية عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ من أحد المواطنين ببنها بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه مع زوجته فقام بضبطها، وتبين أن موظفا يقوم باستخدامها للتجسس على السيدات وهن نائمات ليلا.

وانتقل العميد يحيي راضي مدير المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الكاميرا والطائرة ملك "عمره" 30 سنة، محامي، وتم ضبطه وتبين أنه يقوم باستخدامها على بعد في التجسس وتصوير السيدات أثناء نومهن في منازلهن من خلال البلكونات والشبابيك، وتم التحفظ على الطائرة.

ونفى المتهم خلال التحقيقات كافة الاتهامات، مؤكدًا أن الطائرة عبارة عن لعبة أطفال والكاميرا التي بها لا تعمل وليس بها أي وحدات تخزين، مشيرًا انها تخص أحد العاملين معه وكان يلعب بها وسقطت في الشارع وتجمع المواطنين فنزل لحل المشكلة فاتهمه الأهالي بأنها ملكه، وأنه كان يتجسس بها على السيدات.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» داعية سلفي يهاجم "أبو تريكة" بسبب سيدنا على
» إصابة 11 شخصًا في انفجار بمسجد شمال أفغانستان
» أحمد حسن : "محمد صلاح" أقوى من اتحاد الكرة
» حقيقة "اغتصاب طفل النسيم" بمنطقة مكة
» مفاجأة تنتظر "تريزجية" في فترة الانتقالات
» حبس أميني شرطة بعد وفاة متهم داخل قسم حلوان
» محمد صلاح :"وردة" يستحق فرصة ثانية
» مصرع شخصين في تحطم طائرة بأمريكا
» رسميًا.. «كهربا» يطالب اتحاد الكرة بفسخ عقده مع الزمالك
» بعد سقوط قتلى بسبب موجة الحر.. إغلاق 4 آلاف مدرسة في فرنسا
» «الأرصاد»: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة