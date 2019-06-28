  • الجمعة 28 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:45 م
بحث متقدم
ريجيني

إيطاليا تقدم طلبًا إلى مصر بشأن «ريجيني»

المغرب وكوت ديفوار

بث مباشر لمباراة المغرب وكوت ديفوار

خالد بن أحمد آل خليفة

رفع علم إسرائيل وفتح الحدود مع البحرين.. هكذا يكون التطبيع

رئيس وزراء إثيوبيا

إثيوبيا.. تغييرات واسعة لقيادات الجيش والمخابرات

تريكة

رسالة نارية من «أبوتريكة» لنجوم المنتخب واتحاد الكرة

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

عمرو وردة

اتحاد الكرة يكشف مفاجأة فى أزمة "الفيديو الجنسي"

السيسي وبن سلمان

بالصور.. «السيسي» يلتقي «بن سلمان» و«ماكرون» في اليابان

تريزيجيه

مفاجأة.. «تريزيجيه» بديلًأ لـ«صلاح» في ربال مدريد

يحاول ذبح شاب بالفيوم

ليلة حمراء تنتهي بالذبح.. القصة كاملة

أخرة المعروف عاطل يقتل رجل وزوجته بعد استضافته

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

سيدة تصارع الموت بسبب موكب الأمير ويليام

#

مجموعة من النساء يخطفن رجل أعمال .. والشرطة تكتشف مفاجأة

#

فرنسا تخلي برج إيفل.. تعرف علي السبب

#

شاهد.. لحظة اغتيال رجل أعمال على الهواء

السرقة

الاجهزة الامنية

المرج

عاطل

قتل جارية

ألقت مديرية الأمن بالقاهرة، القبض على عاطلين متهمين بقتل رجل وزوجته في مسكنهما بمنطقة الزيتون بالقاهرة، والاستيلاء على مبالغ مالية منهما وأجهزة إلكترونية.

وكان قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغا من مشرفة بأحد المستشفيات، بالعثور على جثتي والديها، وبهما آثار طعنات بآلة حادة، حال حضورها لزيارتهما بمسكنهما بدائرة القسم، واكتشافها سرقة 70 ألف جنيه، وهاتفين محمول ولوحتين "تابلت".

جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الجرمية، وهو عاطل، 26 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وتبين هروب المتهم الثاني (نجل خالته)، سائق 25 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته 53 ألف جنيه من متحصلات السرقة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، أمكن استهداف المتهم الأول بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزته جهاز "تابلت"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه تربطه علاقة جيرة سابقة بالمجني عليهما، ويتردد عليهما بمسكنهما، ونظراً لعلمه بثرائهما، خطط لسرقتهما.

وأشار المتهم الأول إلى أنه بتاريخ الواقعة توجه لمسكن المجني عليهما فقاما باستضافته، وأثناء ذلك تمكن من مغافلتهما وتحصل على سكين من مطبخ المسكن، ولدى محاولة دخوله غرفة نومهما شاهده المجني عليه فعاجله بعدة طعنات، وحال استغاثة المجني عليها، تعدى عليها بذات السكين محدثاً ما بهما إصابات أودت بحياتهما، واستولى على المسروقات ، وفر هارباً.

ولفت إلى أنه عقب ارتكاب الجريمة، تقابل مع نجل خالته وقاما بالتنقل بين مدن الإسكندرية والإسماعيلية ودمياط خشية ضبطهما، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العا ، وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وتصرفه في الهواتف المحمولة وجهاز "التابلت" لدى نجلي خالته، مقيمان بالقليوبية، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما كون المضبوطات من متحصلات سرقة، وأضافا بتصرفهما فيها بالبيع لدى عملائهما. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» داعية سلفي يهاجم "أبو تريكة" بسبب سيدنا على
» إصابة 11 شخصًا في انفجار بمسجد شمال أفغانستان
» أحمد حسن : "محمد صلاح" أقوى من اتحاد الكرة
» حقيقة "اغتصاب طفل النسيم" بمنطقة مكة
» مفاجأة تنتظر "تريزجية" في فترة الانتقالات
» حبس أميني شرطة بعد وفاة متهم داخل قسم حلوان
» محمد صلاح :"وردة" يستحق فرصة ثانية
» مصرع شخصين في تحطم طائرة بأمريكا
» رسميًا.. «كهربا» يطالب اتحاد الكرة بفسخ عقده مع الزمالك
» بعد سقوط قتلى بسبب موجة الحر.. إغلاق 4 آلاف مدرسة في فرنسا
» «الأرصاد»: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة