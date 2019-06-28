أخرة المعروف عاطل يقتل رجل وزوجته بعد استضافته

28 يونيو 2019 - 06:17 م

ألقت مديرية الأمن بالقاهرة، القبض على عاطلين متهمين بقتل رجل وزوجته في مسكنهما بمنطقة الزيتون بالقاهرة، والاستيلاء على مبالغ مالية منهما وأجهزة إلكترونية.

وكان قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغا من مشرفة بأحد المستشفيات، بالعثور على جثتي والديها، وبهما آثار طعنات بآلة حادة، حال حضورها لزيارتهما بمسكنهما بدائرة القسم، واكتشافها سرقة 70 ألف جنيه، وهاتفين محمول ولوحتين "تابلت".

جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الجرمية، وهو عاطل، 26 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وتبين هروب المتهم الثاني (نجل خالته)، سائق 25 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته 53 ألف جنيه من متحصلات السرقة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، أمكن استهداف المتهم الأول بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزته جهاز "تابلت"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه تربطه علاقة جيرة سابقة بالمجني عليهما، ويتردد عليهما بمسكنهما، ونظراً لعلمه بثرائهما، خطط لسرقتهما.

وأشار المتهم الأول إلى أنه بتاريخ الواقعة توجه لمسكن المجني عليهما فقاما باستضافته، وأثناء ذلك تمكن من مغافلتهما وتحصل على سكين من مطبخ المسكن، ولدى محاولة دخوله غرفة نومهما شاهده المجني عليه فعاجله بعدة طعنات، وحال استغاثة المجني عليها، تعدى عليها بذات السكين محدثاً ما بهما إصابات أودت بحياتهما، واستولى على المسروقات ، وفر هارباً.

ولفت إلى أنه عقب ارتكاب الجريمة، تقابل مع نجل خالته وقاما بالتنقل بين مدن الإسكندرية والإسماعيلية ودمياط خشية ضبطهما، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العا ، وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وتصرفه في الهواتف المحمولة وجهاز "التابلت" لدى نجلي خالته، مقيمان بالقليوبية، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما كون المضبوطات من متحصلات سرقة، وأضافا بتصرفهما فيها بالبيع لدى عملائهما. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.