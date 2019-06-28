التشكيل الرسمي لموقعة المغرب وكوت ديفوار

28 يونيو 2019 - 06:07 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، تشكيل «أسود الأطلسي» لمواجهة منتخب كوت ديفوار المقرر لها في السابعة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل كما يلي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

وفي الدفاع: نبيل درار، مهدي بن عطية، غانم سايس، أشرف حكيمي.

وفي الوسط: كريم الأحمدي، مبارك بوصوفه، نور الدين مرابط، حكيم زياش، يونس بلهنده.

وفي الهجوم: يوسف النصيري.