» فيديو.. أزهري: يا ليتنا بأخلاق كفار قريش!

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الجار الله: هؤلاء جعلونا مثل "كفار قريش"

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رأى الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، أن كفار قريش كانت لهم أخلاق قيمة، على الرغم من عداوتهم الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم.

وأعرب "أبو بكر"،عن أمله أن يكون المسلمين حاليًا بأخلاق كفار قريش، قائلًا: "ياريت يبقى عندنا أخلاق كفار قريش لما جالهم رسول الله –صلى الله عليه وسلم-".

وأضاف "أبو بكر"، خلال حواره مع الإعلامية لمياء عبد الحميد ببرنامج "وبكرة أحلى" على فضائية "النهار"، اليوم الجمعة، أن كفار قريش كانوا يعلموا جيدًا الحلال والحرام والحرمات، ولم يكذبوا على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- رغم أنهم أشد أعداءه.

وتابع، أنهم أخذوا عهد على أنفسهم وهم يبنوا البيت الحرام بألا يدخل فيه مالا به أي شبه ربا رغم أنهم يأكلوا بالربا والفساد والظلم.


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