شباب الإخوان يفجر ثورة غضب ضد القيادات عقب رحيل "مرسي"

28 يونيو 2019 - 05:28 م

انفجرت ثورة غضب عارمة، في صفوف جماعة الإخوان الملسمين عقب رحيل الرئيس الاسبق محمد مرسي وسط انتقادات كبيرة من شباب الجماعة ضد القيادات التاريخية.

وأكدت مصادر من داخل الجماعة، أن هناك نية داخل صفوف الإخوان بعمل انتخابات داخلية في أقرب وقت للإطاحة بالقيادات الحالية.

وأشارت المصادر، إلى أن شباب الجماعة تطالب بعمل الانتخابات في اسرع وقت في نية منها لتصعيد بعض الشباب لصفوف القيادة عقب الفشل الرهيب في إدارة القيادات الحالية في إدارة المشهد عقب عزل مرسي في صيف 2013.

وفجرت المصادر، مفاجأة حول عودة بعض القيادات التاريخية للجماعة بعد استقالتهم للانضمام مرة أخرى دون ذكر اسماء بعينها.

وأوضحت المصادر، أن هناك عددًا كبيرًا من شباب الاخوان تقوم حاليا بحملة لعمل هذه الانتخابات في حين ان القيادات الحالية ترفض وبشدة.

وقالت المصادر، ان قيادي شاب وهو نجل ابرز قيادي إخواني (مسجون حاليا) هو من يقود هذه الجبهة وانه يقوم حاليا بالتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان للضغط على القيادات المحلية لعمل الانتخابات في اقرب وقت ممكن.

وعن القيادات الموجودة في السجون حول موافقتها أو رفضها للموضوع، أكدت المصادر أن المرشد العام للإخوان محمد بديع أبدى موافقة مبدئية في ذلك ، وسط ترحيب من باقي القيادات بتصعيد الشباب لإدارة الأزمة الحالية بعد فشل القيادات الكبيرة.

وأكدت المصادر، أن هناك حالة من الاستياء داخل القيادات المسجونة عقب موت مرسي خشية ان يستكملوا باقي الحياة في السجون.

ورأت المصادر، أن شباب الإخوان ترفع شعار المصالحة من الدولة من أجل التقاط الأنفاس والعودة للمشهد من جديد.