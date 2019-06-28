رسالة نارية من «أبوتريكة» لنجوم المنتخب واتحاد الكرة

أمير سعد
حرص محمد ابو تريكة، لاعب الأهلي السابق، على توجيه رسالة لمسئولي اتحاد الكرة ولاعبي المنتخب الوطني الذين تضامنوا مع لاعب الفريق عمرو وردة بعد اعترافه بتهمة التحرش بالفتيات و الفيديو الجنسي المسرب له.
وقال أبو تريكة عبر صفحته الشخصيه بموقع “تويتر” قائلًا: قال علي بن أبي طالب: إن كان لا بدّ من العصبية، فليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال.
قال علي ابن أبي طالب: إن كان لا بدّ من العصبية، فليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال.— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) 28 يونيو 2019
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