رسالة نارية من «أبوتريكة» لنجوم المنتخب واتحاد الكرة

28 يونيو 2019 - 05:15 م

حرص محمد ابو تريكة، لاعب الأهلي السابق، على توجيه رسالة لمسئولي اتحاد الكرة ولاعبي المنتخب الوطني الذين تضامنوا مع لاعب الفريق عمرو وردة بعد اعترافه بتهمة التحرش بالفتيات و الفيديو الجنسي المسرب له.

وقال أبو تريكة عبر صفحته الشخصيه بموقع “تويتر” قائلًا:‏ قال علي بن أبي طالب: إن كان لا بدّ من العصبية، فليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال.