مندوب مبيعات يختلس مليون جنيه من أموال شركة بطنطا

28 يونيو 2019 - 05:13 م

نجحت مباحث الأموال العامة, اليوم, من ضبط مندوب مبيعات بإحدى الشركات لقيامه باختلاس أكثر من مليون جنيه من أموال الشركة.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من (مدير عام بإحدى شركات الإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية "شركة مساهمة مصرية" وأموالها مال عام - كائن مقرها بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية) بقيام (مندوب مبيعات بذات الشركة - مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية) بإختلاس مبلغ مالى قدره (1.176.340مليون ومائة وستة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعون جنيه) قيمة البضائع المسلمة إليه من منتجات الشركة ، لتوزيعها على العملاء بمحافظة المنوفية ، وعدم توزيع تلك البضائع على عملاء الشركة ، وقام بالاستيلاء عليها وبيعها لعملاء آخرين غير معتمدين لدى الشركة، واختلاس قيمة تلك البضائع وعدم رده قيمتها، مما أضر بأموال الشركة.

بالفحص تبين صحة الواقعة وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.