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إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

عرب وعالم

إصابة طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة
أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

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الضفة

أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال تفريقه مسيرات منددة بالاستيطان وجدار الفصل العنصري، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق لجان المقاومة الشعبية مراد اشتيوي، في بلدة كفر قدوم غربي نابلس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم المسيرة الأسبوعية، مطلقا الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق وكالة "الأناضول".

وأوضح أن أحد المصابين فتى أصيب في الوجه بالرصاص الحي، نقل على إثرها للعلاج في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.

وأشار اشتيوي إلى أن المصور الصحفي نضال اشتية، أصيب برصاصتين من نوع مطاط، وقُدم له العلاج ميدانيا.

وشرقي نابلس، فرق الجيش الإسرائيلي مسيرة منددة بالتوسع الاستيطاني على أراضي بلدة عزموط، مستخدما الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود للأناضول، إن عشرات المشاركين أصيبوا بالرصاص المطاطي وبحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وتمت معالجتهم ميدانيا، دون تقديم رقم محدد للمصابين.

وينظم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

وبدأت إسرائيل بناء الجدار الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل في 2002، بحجة منع "تسلل فلسطينيين بغرض تنفيذ هجمات ضدها".


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