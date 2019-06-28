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تونس

مالي

المصريون

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة تونس ومالي في بطولة أمم إفريقيا.

شاهد المباراة من هنا..





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