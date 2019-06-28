بعد تصريحات "آل خليفة".. "حماس" ترد على البحرين

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خالد بن أحمد آل خليفة
خالد بن أحمد آل خليفة

وكالات

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استنكرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الجمعة، تصريحات وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، حول اعتبار الاحتلال الإسرائيلي جزء من المنطقة ويجب السلام معه.

وقالت الحركة في تصريح صحفي الجمعة، نشر على موقعها الرسمي، إن "هذه التصريحات والأفكار غريبة عن قيم ومبادئ وأصالة الشعب البحريني المحب لفلسطين والداعم للمقاومة".

ولفتت إلى أن تلك التصريحات "خارجة عن أعراف أمتنا العربية والإسلامية التي تمثل العمق الاستراتيجي لشعبنا ولقضيتنا العادلة".

ودعت "حماس" شعوب المنطقة وأحزابها "إلى رفض هذه التصريحات المتناقضة مع المواقف المشرفة لهم في رفضهم لصفقة القرن التصفوية، ولهذا الكيان الإسرائيلي".

كما طالبتهم بـ"الاستمرار في دعم صمود شعبنا وتعزيزه في مواجهة كل التحديات والمؤامرات حتى تحرير أرضه ومقدساته".

والأربعاء، قال وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة، في مقابلة أجراها مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "على الجميع الاعتراف، إسرائيل بلد في المنطقة… وهي باقية بالطبع".

وانعقدت أعمال "مؤتمر المنامة" تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

ويمثل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ "صفقة القرن"، الذي أعلنه البيت الأبيض قبل أيام، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.


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