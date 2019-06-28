تفاصيل حريق "سنتر الهرم".. ومفاجأة كانت بداخله

28 يونيو 2019 - 04:20 م

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ومعاينات موقع حريق سنتر الهرم الدولي تفاصيل جديدة في الحادث حيث تبين أن قوات الإنقاذ البري والأهالي تمكنوا من إنقاذ عدد من العمال كانوا نائمين داخل بعض المحالات عندما اندلعت النيران.

وأشارت التحريات إلى أنه فور نشوب الحريق صرخ بعض المتواجدين مرددين: "في ناس نايمين جوة" ليهرع بعضهم ويتولى إيقاظهم وإخراجهم قبل امتداد النيران لأماكنهم ومحاصرتهم بداخلها.

وأفادت المعاينة بالتهام النيران لملاهي داخل السنتر ومعرض كبير لمحلات الملابس والاحذية والمفروشات وهو ما يسمي ب "معرض المخيم" وتفحم كميات ضخمة من البضائع المخزنة في المحلات، ورجحت تحريات الاجهزة الامنية الاولية ان حدوث ماس كهربائي أدي الي اندلاع النيران وانتشارها بسرعة كبيرة لوجود مواد تساعد علي الاشتعال من الاقمشة والاخشاب، واسفر الحريق عن احتراق عدد من السيارات الملاكي وامتد الي عقارين مجاورين فارغين من السكان.

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغا الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة بنشوب حريق في سنتر ومعرض الهرم الدولي بشارع العريش – فيصل ، انتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هشان صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة ونجحت في إخماد الحريق باستخدام 10 سيارات إطفاء وخزان مياه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت نيابة الهرم التحقيق حيث أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسبابه ونقطة بدايته ونهايته والخسائر التي تسبب بها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث.