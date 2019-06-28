  • الجمعة 28 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:02 م
بحث متقدم
تونس

بث مباشر لمباراة تونس ومالي

السيسي وبن سلمان

بالصور.. «السيسي» يلتقي «بن سلمان» و«ماكرون» في اليابان

تريكة

رسالة نارية من «أبوتريكة» لنجوم المنتخب واتحاد الكرة

خالد بن أحمد آل خليفة

بعد تصريحات "آل خليفة".. "حماس" ترد على البحرين

عمرو وردة

اتحاد الكرة يكشف مفاجأة فى أزمة "الفيديو الجنسي"

يحاول ذبح شاب بالفيوم

ليلة حمراء تنتهي بالذبح.. القصة كاملة

تريزيجيه

مفاجأة.. «تريزيجيه» بديلًأ لـ«صلاح» في ربال مدريد

عاصفة ترابية

«الأرصاد»: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا

كهربا

رسميًا.. «كهربا» يطالب اتحاد الكرة بفسخ عقده مع الزمالك

مصر

محمد صلاح :"وردة" يستحق فرصة ثانية

تفاصيل حريق "سنتر الهرم".. ومفاجأة كانت بداخله

قضايا وحوادث

حريق الموسكي
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

بالصور.. حريق هائل يلتهم معرضًا ومدينة ملاهٍ بالهرم

#

أحد أبطال "إيلات":" فعلنا بإسرائيل ما كانت تريد فعله معنا"

#

فنانة شهيرة: أهل فريد شوقي رفضوا زواجي من ابنهم ظنا منهم أني خادمة

#

أسامة كمال يكشف علاقة والدته بالعالم مصطفي محمود

ماس كهربائي

الجيزة

الحماية المدنية

السيطرة على حريق

سنتر الهرم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ومعاينات موقع حريق سنتر الهرم الدولي تفاصيل جديدة في الحادث حيث تبين أن قوات الإنقاذ البري والأهالي تمكنوا من إنقاذ عدد من العمال كانوا نائمين داخل بعض المحالات عندما اندلعت النيران.

وأشارت التحريات إلى أنه فور نشوب الحريق صرخ بعض المتواجدين مرددين: "في ناس نايمين جوة" ليهرع بعضهم ويتولى إيقاظهم وإخراجهم قبل امتداد النيران لأماكنهم ومحاصرتهم بداخلها.

وأفادت المعاينة بالتهام النيران لملاهي داخل السنتر ومعرض كبير لمحلات الملابس والاحذية والمفروشات وهو ما يسمي ب "معرض المخيم" وتفحم كميات ضخمة من البضائع المخزنة في المحلات، ورجحت تحريات الاجهزة الامنية الاولية ان حدوث ماس كهربائي أدي الي اندلاع النيران وانتشارها بسرعة كبيرة لوجود مواد تساعد علي الاشتعال من الاقمشة والاخشاب، واسفر الحريق عن احتراق عدد من السيارات الملاكي وامتد الي عقارين مجاورين فارغين من السكان.

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغا الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة بنشوب حريق في سنتر ومعرض الهرم الدولي بشارع العريش – فيصل ، انتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هشان صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة ونجحت في إخماد الحريق باستخدام 10 سيارات إطفاء وخزان مياه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت نيابة الهرم التحقيق حيث أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسبابه ونقطة بدايته ونهايته والخسائر التي تسبب بها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» داعية أزهردي يدعم «وردة» بعد عودته لمعسكر المنتخب
» بعد سقوط قتلى بسبب موجة الحر.. إغلاق 4 آلاف مدرسة في فرنسا
» مصرع شخصين في تحطم طائرة بأمريكا
» فيديو.. أزهري: يا ليتنا بأخلاق كفار قريش!
» أوروبا تسجل أعلى درجات حرارة منذ 70 عاما
» اتفاق تهدئة بين حماس والاحتلال برعاية أممية
» إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة
» مصرع وإصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالمنيا
» سر مقتل مسن داخل مزرعة أغنام بـ"بلبيس"
» العثور على جثة فتاة مذبوحة داخل شقة
» تحذير طبي من تناول الخس في هذه الحالة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة