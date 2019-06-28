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نائب: تطوير منظومة الري يوفر حوالي 40% من المياه

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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الموارد المائية

الانتاج

منظومة الري

تقدم النائب محمد سعد تمراز، بطلب إحاطة حول تطوير منظومة الرى فى الأراضى للحفاظ على الموارد المائية المتاحة واستغلال فائض المياه فى زراعة الأراضى المستصلحة الجديدة لزيادة الإنتاج.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تطوير منظومة الرى من المتوقع ان يوفر حوالى 40% من مياه الرى، ويتم الاستفادة من هذه الزيادة فى زراعة الأراضى الجديدة، مؤكدا أن محدودية الموارد أصبحت لا تشكل عبئا شريطة أن يتم وضع خطة ورؤية واستراتيجية لحسن استغلال هذه الموارد وذلك من خلال ترشيد الاستهلاك أو تغطية الترع والمصارف لتقليل نسبة البخر، بالإضافة للاعتماد على الطرق الحديثة فى الزراعة.

وأشار عضو اللجنة، ان مشروع قانون الرى الجديد يعمل على تطوير منظومة الرى وحسن الاستفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة لتغليظ العقوبة على المتعدين على نهر النيل والمجارى والقنوات المائية وفض التشابك بين الوزارات.

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