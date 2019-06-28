«الأرصاد»: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غداً السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون:

القاهرة «25- 36»

الإسكندرية «25 – 31»

قنا «28 – 40»

الأقصر «28– 41»

أسوان «30 – 41»