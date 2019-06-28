  • الجمعة 28 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:01 م
بحث متقدم
تونس

بث مباشر لمباراة تونس ومالي

السيسي وبن سلمان

بالصور.. «السيسي» يلتقي «بن سلمان» و«ماكرون» في اليابان

تريكة

رسالة نارية من «أبوتريكة» لنجوم المنتخب واتحاد الكرة

خالد بن أحمد آل خليفة

بعد تصريحات "آل خليفة".. "حماس" ترد على البحرين

عمرو وردة

اتحاد الكرة يكشف مفاجأة فى أزمة "الفيديو الجنسي"

يحاول ذبح شاب بالفيوم

ليلة حمراء تنتهي بالذبح.. القصة كاملة

تريزيجيه

مفاجأة.. «تريزيجيه» بديلًأ لـ«صلاح» في ربال مدريد

عاصفة ترابية

«الأرصاد»: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا

كهربا

رسميًا.. «كهربا» يطالب اتحاد الكرة بفسخ عقده مع الزمالك

مصر

محمد صلاح :"وردة" يستحق فرصة ثانية

القبض على " الدويلة" بتهمة الإساءة للسعودية

الحياة السياسية

الدويلة
الدويلة

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

إلقاء القبض على شخص نشر لقطات لمذبحة نيوزيلندا

#

القبض على فنانتين شهيرة بتهمة النصب والاحتيال

#

القبض على مذيع بتهمة النصب

#

القبض على فنان شهير بتهمة اغتصاب فتاة

السعودية

القبض

الإساءة

الدويلة

ذكرت مواقع إخبارية ، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن السلطات الكويتية، اعتقلت المحامي والبرلماني الكويتي السابق ناصر الدويلة.

وبحسب ما تم تداوله فقد تم القبض على" الدويلة"، بتهم تتعلق بالإساءة للمملكة العربية السعودية.

وفي الغالب تثير مواقف وآراء الدويلة، ردود فعل مستهجنة في دول الخليج، إذ يتهم بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين.

وبحسب صحيفة الرأي المحلية، على حسابها بتويتر، فإنه تم: "إلقاء القبض على المغرد ناصر الدويلة قبل قليل تنفيذًا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية".

كما أكد المحامي والمستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة سعود مطلق السبيعي، نبأ القبض على الدويلة، حيث قال في تغريدة على تويتر: "بأمر النيابة العامة تم إلقاء القبض على المحامي ناصر الدويله بتهمة الإساءة للسعوديه".

يذكر أن  الدويلة كان قد أحيل  للقضاء في الكويت بتهم تتعلق بالإساءة إلى السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» داعية أزهردي يدعم «وردة» بعد عودته لمعسكر المنتخب
» بعد سقوط قتلى بسبب موجة الحر.. إغلاق 4 آلاف مدرسة في فرنسا
» مصرع شخصين في تحطم طائرة بأمريكا
» فيديو.. أزهري: يا ليتنا بأخلاق كفار قريش!
» أوروبا تسجل أعلى درجات حرارة منذ 70 عاما
» اتفاق تهدئة بين حماس والاحتلال برعاية أممية
» إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة
» مصرع وإصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالمنيا
» سر مقتل مسن داخل مزرعة أغنام بـ"بلبيس"
» العثور على جثة فتاة مذبوحة داخل شقة
» تحذير طبي من تناول الخس في هذه الحالة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة