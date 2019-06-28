القبض على " الدويلة" بتهمة الإساءة للسعودية

28 يونيو 2019 - 03:59 م

ذكرت مواقع إخبارية ، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن السلطات الكويتية، اعتقلت المحامي والبرلماني الكويتي السابق ناصر الدويلة.

وبحسب ما تم تداوله فقد تم القبض على" الدويلة"، بتهم تتعلق بالإساءة للمملكة العربية السعودية.

وفي الغالب تثير مواقف وآراء الدويلة، ردود فعل مستهجنة في دول الخليج، إذ يتهم بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين.

وبحسب صحيفة الرأي المحلية، على حسابها بتويتر، فإنه تم: "إلقاء القبض على المغرد ناصر الدويلة قبل قليل تنفيذًا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية".

كما أكد المحامي والمستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة سعود مطلق السبيعي، نبأ القبض على الدويلة، حيث قال في تغريدة على تويتر: "بأمر النيابة العامة تم إلقاء القبض على المحامي ناصر الدويله بتهمة الإساءة للسعوديه".

يذكر أن الدويلة كان قد أحيل للقضاء في الكويت بتهم تتعلق بالإساءة إلى السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.