وزير الدفاع التونسي يكشف سرًا عن حالة "السبسي"

عمرو محمد
كشف المتحدث باسم الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس قائد السبسي، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع للإطمئنان على الوضع في البلاد ، مؤكدا أنه في صحة جيدة
وكان قد تعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الخميس الى "وعكة صحية حادة" استوجبت نقله للمستشفى، على ما أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان .
وقالت الرئاسة في البيان إن رئيس الجمهورية تعرض صباح الخميس 27 يونيو 2019 "إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس
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