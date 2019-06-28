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التموين تكشف موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة

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كشفت وزارة التموين عن موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، وقال أحمد كمال، معاون أول وزير التموين، في تصريحات صحفية إن الدكتور علي المصيلحي لم يصدر أي توجيه أو قرار رسمي فيما يخص بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة حتى الآن، والتي تعتمد على تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط.

كان وزير التموين قال بمجلس النواب، مارس الماضي، إن منظومة الخبز الجديدة تقوم على فكرة الدعم النقدي المشروط، مثلما يتم مع السلع المدعمة، لافتًا إلى أن "بطاقات التموين بدلا من أن يسجَّل عليها عدد الأرغفة سيكون الكارت مشحونًا بفلوس، بقيمة عدد الأرغفة المستحقة لكل مواطن".

وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تضمن عدم إهدار المال العام والقضاء على الفساد في منظومة الخبر، والمساهمة في تقليل الاستهلاك بنسبة %10 بما يعادل مليون طن قمح.


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