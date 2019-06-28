بسبب الحر.. إغلاق 4 آلاف مدرسة في دولة أوروبية

28 يونيو 2019 - 01:09 م

اتخذ رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، قرارًا بإغلاق 4 آلاف مدرسة بسبب موجة الحر الشديدة وغير الطبيعية التي تجتاح البلاد.

وقال "فيليب" بعد الاجتماع الوزاري حول الحرارة: "لقد أتحنا الفرصة لمديري المدارس ورؤساء البلديات لاتخاذ الإجراءات التي تتعلق بإغلاق المدارس، أعتقد أن أربعة آلاف مدرسة مغلقة اليوم أو توفر استقبالا مناسبا للعائلات".

وأشار إلى أن شدة وطبيعة حرارة الصيف المبكرة هذا العام، مؤكدا أنه "لأول مرة في وقت مبكر من بداية الصيف، ترتفع درجات الحرارة بهذا الشكل الكبير".

وحث رئيس الوزراء المواطنين على الانتباه إلى صحتهم وصحة أقاربهم وجيرانهم، فضلا عن مراعاة التوصيات من أجل تحمل الحرارة بسهولة أكبر.

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم على شاطئ لوهافر في فرنسا بعد محاولتهم السباحة في الماء، الذي أصبح باردا جدا، حيث توفي رجلان يبلغان من العمر 70 و75 عاما، فضلا عن امرأة تبلغ من العمر 62 عاما، جراء صدمة باردة.