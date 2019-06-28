» الاعتداء علي مضيفة طيران ..السبب صادم

28 يونيو 2019 - 12:52 م

اعتدي 3 ركاب بالضرب على مضيفة طيران خطوط Vietjet Air ‎ الفييتنامية ، لرفضها تنفيذ طلبهم بالتقاط صور تذكارية معهم.

ورفضت المضيفة الجوية، لي تهي جيانغ، الوقوف إلى جانب الركاب الثلاثة ، لالتقاط صورة معهم، لهذا انهالوا عليها بالضرب ، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذي صن"، مؤكدة أن الحادث وقع في مطار "سوان ثي" الفييتنامي.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر في الإنترنت، سقوط المضيفة على الأرض بعد تلقيها ضربة من أحد الركاب الثلاثة.

وفي المشهد الثاني من الفيديو، يظهر الراكب الثاني وهو يطارد مضيفة أخرى، ومن ثم يضرب موظفي الأمن في المطار.

واعتقلت الشرطة الرجال الثلاثة، وتبين أنهم مخمورون إلى حد الثمالة، واقتيدوا إلى مركز الشرطة ووجهت لهم تهم الإخلال بالنظام العام.

وتبين أنه تم سجن الثلاثة، بعد التحقيق، حيث تلقى لي فان حكما بالسجن لثلاث سنوات ولي ترونغ لمدة سنتين وفام هو لتسعة أشهر.

وتم تغريم حراس الأمن في المطار لعدم أدائهم واجبهم أثناء الحادث.

شاهد الفيديو..



