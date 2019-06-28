"العدل" يوجه رسالة قاسية لـ"شلبي": احترم الشاشة

28 يونيو 2019 - 11:55 ص

وجه الكاتب والمؤلف مدحت العدل رسالة قاسية إلي المعلق الرياضي مدحت شلبي بسبب أخطائه الكثيرة علي الشاشة.

وقال في تغريده له بـ"تويتر": "لماذا لا يأتي وقت يعلن من لا يستطيع التركيز مثل مدحت شلبي الإعتزال".

وتابع: "الرجل أصبحت أخطائه مثار تندر يومي علي السوشيال ميديا ليس هذا تقليلاً منه ولكن عليه إحترام الشاشة التي يعمل بها والجمهور الذي يشاهده".

وكان قد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإحدى لقطات حلقة برنامج "أفريقيا مساء الأنوار" للإعلامي مدحت شلبي والمذاع عبر قناة نايل سبورت، والتي استضاف خلالها شاب موريتاني مقيم في مصر .

ودار حوار بين المشجع "الموريتاني"، وشلبي والذي تبين خلاله أنه لا يعرف أن موريتانيا لغتها الرسمية هي العربية، وكان يسأله بإلحاح عن كيفية تعلمه اللغة العربية .

الضيف الموريتاني فاجأ مدحت شلبي عندما أخبره بمدى شهرته في موريتانيا، ومعرفة الشعب الموريتاني بأشهر لزماته كمعلق رياضي على المباريات، مثل "الله عليك يا حبيب والديك" و"هالله هالله"، مشيرًا إلى أن أغنية إعلانه الأخير عن الملابس الداخلية، قد حققت أصداء جيدة في موريتانيا .



واصل مدحت شلبي حواره وتوجه بالسؤال نفسه إلى الضيف الموريتاني الثاني، الذي أكد له أنه يتحدث العربية بشكل أساسي وبدأ تعلمها عند التحاقه بالمدرسة، ليستفسر منه مقدم البرنامج عن مدى انتشار اللغة العربية بين الشعب الموريتاني، ويؤكد له الضيف أنها اللغة المستخدمة بشكل أساسي بين الموريتانيين .



